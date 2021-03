Auf dem Puchkirchner Aussichtsturm tummeln sich künftig Sportkletterer

Eigentlich sollte 2020 in Puchkirchen nur ein Blaulicht-Funkturm entstehen (zum Ärger vieler Menschen), doch die Gemeinde machte das Beste daraus – in Form eines 24 Meter hohen Aussichtsturms, der sich inzwischen zum beliebten Ausflugsziel entwickelte (mit mehr als 100 Tagesbesuchern am Wochenende).