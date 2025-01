Auf dem Hochlecken hat der Winter auch die Preise eingefroren

Acht Betriebstage zählte Christian Spiesberger im vergangenen Jahr. An denen war das kleine Skigebiet am Hochlecken zwischen Traun- und Attersee zwar voll ausgelastet, dies reichte aber nicht, um von einer echten Saison zu sprechen. Damit hat der Skischulleiter jedoch längst seinen Frieden gemacht. Es gebe eben "ein paar gute und ein paar schlechte Jahre". Und auf das große Geld ist in dem Betrieb, der seit 52 Jahren in derselben Familie geblieben ist, ohnehin niemand aus.

Vielleicht ist es Idealismus, vielleicht auch der Zuspruch aus der Region, der jene rund 15 Personen antreibt, die nebenberuflich auf die Piste gehen, so wie in den vergangenen Tagen. Die kalten Nächte waren unter den Wänden des Höllengebirges nicht zum Schlafen gedacht: Die sieben Schneekanonen dröhnten, die Pistenraupe präparierte, die Mitarbeiter versuchten alles, um dem langen Warten auf bis zu vier Pistenkilometer ein Ende zu setzen. Mit Erfolg: Morgen starten die Hochlecken-Skilifte in die neue Saison (12-16 Uhr, 16.30-20.30 Uhr). Vier Tage später als im vergangenen Jahr – aber zumindest mit der Aussicht auf frischen Naturschnee, der heute auch bis in die Täler fallen soll. Dann wird auch Familie Mittendorfer, die zuvor auf der Bräuwiese in Traunkirchen niemanden hungrig oder durstig zurückgelassen hatte, wieder das Liftstüberl öffnen.

Mehr zum Thema Salzkammergut 150 Wintersportler fuhren auf dem Kasberg mit dem Auto ins Tal GRÜNAU. Technische Probleme brachten die Gondel zum Stillstand. Bergrettung und Feuerwehr sprangen ein. 150 Wintersportler fuhren auf dem Kasberg mit dem Auto ins Tal

Tausende Kinder haben in den 52 Jahren auf den Pisten des Hochleckens das Skifahren gelernt, viele Kurse und Rennen finden jedes Jahr hier statt. "Es ist natürlich schwierig, Skilehrer zu finden, weil es ja oft nicht sicher ist, wann und wie lange wir geöffnet haben", sagt Spiesberger.

Hoffnungslose Romantiker sind die Betreiber trotz aller Liebe zum Skigebiet allerdings nicht: "Wir denken schon wirtschaftlich, haben acht Gesellschafter, die dahinterstehen, und sind auch technisch auf dem neuesten Stand", sagt Spiesberger. Dennoch hat man sich entschieden, die Preise heuer nicht zu erhöhen. Die Tageskarte kostet für Erwachsene 21 Euro, Kinder zahlen 15 Euro. Und auch das "Zugpferd" wird heuer wieder gesattelt: Flutlicht-Skifahren am Hochlecken, immer von Mittwoch bis Samstag (19 Euro Erwachsene, 14 Euro Kinder). Auch am Wochenende, das strahlend schönes, aber mildes Winterwetter verspricht, sind die Lifte von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Hälfte der Betriebstage des vergangenen Jahres wäre damit erreicht – und es sollen noch deutlich mehr werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Altmünster Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.