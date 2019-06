Auf Auto uriniert und Besitzer niedergeschlagen

Wie die Polizei berichtet, versetzte der Unbekannte dem 35-jährigen Pächter mehrere Faustschläge. Dabei erlitt der Innviertler Prellungen am Kopf und Blutergüsse am linken Oberarm. Der unbekannte Täter setzte sich danach in ein Auto, in dem eine Frau am Steuer saß, und fuhr weg. Durch Videoaufzeichnungen dürfte das Kennzeichen bekannt sein.

Der Verletzte ließ sich in einem Krankenhaus behandeln und erstattete am Samstag Anzeige. Der Vorfall ereignete sich am am Abend zuvor, gegen 23.20 Uhr.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.