Audi-Fahrer flüchtete nach Unfall: Polizei bittet um Hinweise

Der Mann war bei der Fahrt auf der L1267 in Richtung Aurach am Hongar in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte dabei den Wagen einer 75-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck gestreift. Grund für den Unfall dürfte überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein, teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Durch die Kollision wurde das Glas der Fahrertür am Wagen der Pensionistin beschädigt, ihr Ehemann auf dem Beifahrersitz wurde durch einen Splitter verletzt.

Der Audi, laut Aussagen der Unfallopfer gelenkt von einem "jüngeren Mann", fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Die Polizei sucht nun nach dem Lenker des Fahrzeugs, das auf der linken Seite beschädigt sein muss. Der linke Außenspiel des Kombi, Typ A3 8P oder A4 B6, war bei dem Zusammenstoß abgebrochen, zudem müsste an der linken Seitenwand roter Farbabrieb zu sehen sein. Die Polizeiinspektion Schörfling am Attersee bitte um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4171.