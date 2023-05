SEEWALCHEN AM ATTERSEE. Bereits 15 Gemeinden im Bezirk Vöcklabruck setzen auf Bienen- und Bodenschutz – jüngstes Mitglied dieses Netzwerks ist Seewalchen. Beim 1. Strauch- und Pflanzenmarkt am Samstag auf der Promenade überreichte Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder (G) die „Bienenfreundliche Gemeinde“-Tafel an Bürgermeister Gerald Egger (VP), Bienenbeauftragten Franz Huber und Biogärtner Karl Ploberger. Kaineder: „Unsere Bienenfreundlichen Gemeinden sind Vorbilder im Einsatz für mehr Vielfalt und beweisen, dass es auch ohne Umweltgifte geht – sie übernehmen Verantwortung.“

Auf dem Weg zum Beitritt befinden sich aktuell die Gemeinden Weyregg, Frankenmarkt und Tiefgraben. Damit ist Vöcklabruck der Bezirk mit den meisten Bienenfreundlichen Gemeinden in ganz Oberösterreich.

