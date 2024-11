Auch intensive Jagdzeit in der Hetzau brachte keinen Hinweis zu Vermisster

Noch gab es diesen kleinen Funken Hoffnung. Ein letzter Strohhalm, an den sich jene klammerten, die alles versucht hatten, um herauszufinden, was am 30. Juni dieses Jahres geschehen war. Wohin Helga W. an diesem Tag gegangen und was ihr auf diesem Weg passiert sein könnte. "Die Jagdzeit in der Hetzau war noch eine minimale Chance", sagt Martin Trautwein. Wenn der Leiter der Bergrettung Grünau von einer Chance spricht, meint er jene auf einen Anhaltspunkt.