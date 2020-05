Auch Gmundner Strandbad sperrt heute wieder auf

Unter strengen Richtlinien wird heute – entsprechendes Wetter einmal vorausgesetzt – das Gmundner Strandbad geöffnet. "Wir können jetzt am Anfang nur eine beschränkte Anzahl von Personen hereinlassen", sagt Bürgermeister Stefan Krapf (VP), "um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten." Oberstes Prinzip sei die Eigenverantwortung. Diese sei das Dach jeder Lockerung. "500 Leute maximal", sagt Krapf. Es gehe dabei auch um das Vertragsverhältnis mit den Jahreskartenbesitzern samt Kabine. "In einem ersten Schritt wird das Strandbad nur für diese Gruppe geöffnet."

In weiterer Folge werde es natürlich zu Lockerungen kommen, so Krapf – für die Jahreskartenbesitzer ohne Kabine und am Ende für die Tagesgäste. "Wir bitten wirklich um Verständnis dafür: Dass das Ganze überschaubar ist und die Sicherheitsvorschriften der Regierung eingehalten werden, müssen wir die Öffnung vorerst einmal auf die Dauerkartenbesitzer mit Kabine beschränken", betont der Bürgermeister. Das Büfett werde im Übrigen am 29. Mai geöffnet.

Für die Besucher werde es vorderhand ein Einbahnsystem geben, sodass sich Zu- und Abgehende nicht streifen und es zu eng werde, sagt Krapf. "Außerdem müssen beim Zutritt ins Strandbad sowie in den Innen- und Kabinenbereichen Schutzmasken getragen werden. Es ist aber keine Schutzmaskenpflicht im Außenbereich." Der Bademeister werde darauf achten, dass fremde Leute nicht wie Sardinen beieinanderliegen würden. Dies würde auch kontrolliert werden, und es würde der Dialog zu den Betreffenden gesucht werden, sollte sich jemand nicht an die Abstandsregeln halten. Bis auf Weiteres sind laut Krapf die Becken gesperrt und dürfen nicht genutzt werden, auch sei der Seezugang bis 29. Mai noch nicht gestattet.

Für den Gmundner Bürgermeister und Sportreferenten ist wichtig: "Die Öffnungen – neben dem Strandbad auch die der Sportstätten wie Fliegerschulplatz, Skateparks, Beachvolleyballplatz in Weyer oder der Ballsportanlagen – sind ein wesentlicher Schritt zu mehr Lebensqualität."

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at