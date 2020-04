Das öffentliche Leben soll auch in Gmunden wieder in Gang kommen. Der lokale Infektionsverlauf wird dabei ganz genau beobachtet und in jede Entscheidung miteinbezogen, teilt die Stadtgemeinde mit. Und auch die Polizei werde verstärkt darauf schauen, dass beim Aufsperren weiterhin die Corona- Regeln eingehalten werden. „Die Situation in unserer Stadt zeigt, dass der Prozess des Hochfahrens ein Balanceakt ist und Vorsicht geboten sein muss“, sagt Bürgermeister