So sollte das geplante Leitspital in Stainach-Pürgg nahe der B145 aussehen.

Mit 22,4 Prozent Stimmenzuwachs übertraf die FPÖ im Ausseerland am Wahlsonntag sogar das sensationelle freiheitliche Landesergebnis (plus 17,4 Prozent). Die Blauen kamen in allen vier Gemeinden des Ausseerlandes auf mehr als 31 Prozent Stimmenanteil, in Bad Mitterndorf wurden es sogar 42,1 Prozent.