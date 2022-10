Auch dank der Trophy stets am Puls der aktuellen Mountainbike-Entwicklungen

Dass der Mountainbike-Sport speziell im inneren Salzkammergut einen sehr hohen Stellenwert hat, ist seit Ende der 1990er-Jahre bekannt. Bei der jährlich im Juli stattfindenden Salzkammergut Trophy – dem größten derartigen Bewerb in Österreich – explodiert die Begeisterung geradezu. Im Rest des Bikejahres stehen Hunderte Streckenkilometer und Dutzende Dienstleister bereit, um den radelnden Gästen einen bestmöglichen Aufenthalt zu bieten, der gleichzeitig mit den einheimischen Interessen harmoniert.

Eines der Labore für diese Entwicklungen ist der seit 2016 jährlich in Saalbach abgehaltene Mountainbike Kongress Österreich, eine Zusammenkunft von Experten aus Wirtschaft, Tourismus, Jagd, Naturschutz, Grundeigentümern und vielen mehr, bei dem es in Workshops und Vorträgen einen Gedankenaustausch mit dem Ziel der gemeinsamen nachhaltigen Entwicklung gibt. Das Salzkammergut war bei der heurigen Auflage mit mehreren Vertretern am Pulsschlag der neuesten Trends. Unter anderem sammelten Christopher Unterberger vom TVB Inneres Salzkammergut aus Bad Goisern, Siegi Zink von der Salzkammergut Tourismus Marketing GmbH aus Bad Ischl und Karl Posch vom Nemo Point E-Bike-Erlebnis aus Gosau Informationen und Innovationen. Posch: "Nun geht’s an die Umsetzung für die Bikesaison 2023. Die Region am Fuß des Dachsteins hat nämlich zweifellos die besten Voraussetzungen, seinen Spitzenplatz beim Mountainbiken weiter auszubauen."