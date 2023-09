Attnangs Softballerinnen wollen den Titel

Der erste Platz in der Tabelle war bereits zuvor in trockenen Tüchern gewesen. Die Niederlage im zehnten und letzten Spiel gegen die SPG Chicklets-Metrostars tut dennoch weh, denn mit einem Sieg hätten die A’s die Aussicht auf eine perfekte Saison gewahrt. Samstag und Sonntag steigt das Final-Four-Turnier auf dem Attnanger Spitzberg: Morgen (19 Uhr) treffen die Gastgeberinnen im Halbfinale just wiederum auf die Chicklets-Metrostars. Der Sieger steigt direkt ins Finale auf, der Verlierer hat über die Hoffnungsrunde noch die Chance auf das Endspiel (Sonntag, 15 Uhr).

