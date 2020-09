Attnangs Athletics aus Titelrennen: Wiener zu stark

Die vierfachen Titelträger (2008, 2010, 2016, 2017) zogen am Samstag auswärts in der Best-of-3-Halbfinalserie gegen Rekordmeister Vienna Metrostars mit 5:7 und 3:5 den Kürzeren.

Die Athletics präsentierten sich extrem stark und boten den Wienern in den beiden Begegnungen heftige Gegenwehr, doch am Ende setzten sich die Gastgeber knapp durch und stehen im Endspiel den Traiskirchen Grasshoppers (NÖ.) gegenüber, die sich überraschend in Vorarlberg gegen den letztjährigen Meister Dornbirn Indians mit 3:1 und 7:3 ebenfalls in zwei Spielen durchsetzen konnten. (gs)