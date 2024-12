Attnanger verkaufte illegale Pyrotechnik über soziale Medien an Minderjährigen

Der Netto-Sprengstoffgehalt betrug neun Kilo: Was sie bei einer freiwilligen Nachschau in einem Keller in Attnang-Puchheim fanden, überraschte am Montag auch Polizei und Bezirkshauptmannschaft. 793 illegale pyrotechnische Gegenstände hatte ein 21-Jähriger dort gelagert. Und wenig überraschend waren nicht alle für ihn selbst bestimmt.