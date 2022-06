Für Baseball-Bundesligist ASAK Athletics begannen am vergangenen Wochenende die "Ländle-Wochen": Was mit einem dank zweier Siege gegen die Feldkirch Cardinals erfolgreichen Heimspieltag begann, setzt sich nun am Wochenende mit zwei Runden (daheim und auswärts) gegen die Hard Bulls fort, ehe spätestens am 30. Juli die Entscheidung über den finalen Tabellenrang, und das zu Hause gegen die Dornbirn Indians, fallen soll.