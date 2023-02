Attnanger Anlagenbauer zog Großaufträge an Land

Mit zwei Großaufträgen startet die in Attnang-Puchheim ansässige INOCON Industrial Plants GmbH in das neue Geschäftsjahr. Für die Treibacher Industrie AG errichtet INOCON-IP in Althofen (Kärnten) Fördergeräte für eine revolutionäre Recyclinganlage, die Pellets aus aufgearbeiteten Katalysatoren herstellt. Für Mapei USA wird in Houston eine neue Anlage zum Dosieren und Mischen von trockengemischten Baustoffen errichtet.