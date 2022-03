Attnang-Puchheim wird eine Schwammstadt

Es geht Schlag auf Schlag: Wenige Tage nach dem Beginn der Bauarbeiten ist der Rathausplatz von Attnang-Puchheim kaum noch wiederzuerkennen. Ein Großteil des Platzes ist umgegraben, viele Leitungen liegen frei und werden nun erneuert. Es handelt sich um die vierte und letzte Bauetappe des mehrjährigen millionenschweren Innenstadt-Erneuerungsprogramms.

Auf Betreiben von Stadträtin Dagmar Thaller und Gemeinderätin Ulla Bliem (beide Grüne) wird Attnang dabei eine Schwammstatt. Möglich machen es rund 25 Bäume, die in der Straße des 21. April, dem Marktplatz und jetzt am Rathausplatz gesetzt wurden bzw. werden. Dabei werden größere Pflanzgruben als üblich ausgehoben und mit einer Mischung aus Schotter und Baumsubstrat gefüllt, in denen Bäume gut Wurzeln können.

Der wesentliche Vorteil liegt aber darin, dass die Schotter-Substrat-Mischung enorme Wassermengen aufnehmen kann – sich quasi vollsaugt. Auch deshalb, weil Oberflächenwasser über ein Rohr direkt eingeleitet wird. "Bei Starkregen wird auf diese Weise viel Wasser gebunden", sagt die Landschaftsökologin Thaller. "In Trockenperioden steht es den Bäumen dann zur Verfügung. Dieses Prinzip hilft den Bäumen, mit der Erderwärmung klarzukommen."

Thaller geht davon aus, dass die Bäume im Sommer nicht bewässert werden müssen. Aber dass sie das Stadtzentrum von Attnang im Sommer angenehm kühlen werden. (ebra)