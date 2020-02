Die Eisenbahnerstadt am Zusammenfluss von Ager und Aurach verpasst sich eine Frischzellenkur. Das Stadtzentrum erhält bis Ende 2021 ein neues Gesicht. Bereits 2019 wurde der erste Bauabschnitt abgeschlossen, im März rollen die Bagger bei der Bushaltestelle auf dem Rathausplatz und in der Straße des 21. April an. Zugleich wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die Attnang-Puchheim als Marke neu positionieren soll.