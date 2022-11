Attnang-Puchheim will Energie sparen

Angesichts der hohen Energiepreise, der Energieknappheit und der Klimakrise beschloss der Gemeinderat von Attnang-Puchheim fast einstimmig (nur ein FPÖ-Mandatar enthielt sich seiner Stimme), den Sparstift anzusetzen.

Die Initiative geht auf ÖVP-Fraktionsobfrau Edda Falkner zurück. Diese lud Vertreter aller Fraktionen zu einer Arbeitssitzung ein, in der eine Liste kurz- und mittelfristiger Einsparmöglichkeiten erarbeitet wurde. Sie reicht vom Ausschalten der Drucker nach Dienstschluss bis zur thermischen Sanierung des Rathauses. Von PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern ist ebenso die Rede wie von einer Hackschnitzel-Heizanlage im Bauhof. Aber auch bei der Beleuchtung (Laternen, Advent), bei der Temperatur im Rathaus und bei der Warmwasseraufbereitung ortet die Arbeitsgruppe Optimierungspotential.

Energiebeauftragter gesucht

"Selbstverständlich sind auch Anregungen der Bevölkerung herzlich willkommen", sagt Falkner. Kooperieren wolle die Stadtgemeinde zudem auch mit Vereinen oder Unternehmen wie die ÖBB.

Die politischen Ausschüsse sind jetzt beauftragt, konkrete Maßnahmen auszuarbeiten und dem Stadt- bzw. dem Gemeinderat zur Genehmigung vorzulegen. Zudem soll innerhalb des Rathauses ein Energiebeauftragter nominiert werden. "Das muss natürlich jemand sein, dem dieses Thema auch ein Anliegen ist", sagt Edda Falkner. "Aber wir haben da schon jemanden im Auge."

So geschlossen der politische Wille beim Gemeinderatsbeschluss auch war, friktionsfrei kam er nicht zustande. Mitglieder der Arbeitsgruppe werfen der SPÖ nicht nur vor, wenig am Zustandekommen des Beschlusses interessiert gewesen zu sein. SPÖ-Gemeinderätin Doris Margreiter habe ihn schließlich auch noch verwässert. In seiner ursprünglichen Form hätte der Beschluss die Stadtgemeinde dazu verpflichtet, entsprechende Budgetmittel für Investitionen bereitzustellen. Margreiter ließ durch einen Abänderungsantrag hinzufügen: "soweit es die Budgetlage erlaubt". Auf OÖN-Anfrage erklärt die Politikerin, der Beschluss wäre sonst nicht korrekt formuliert gewesen. "Wir als SPÖ stehen aber voll hinter den Energiesparplänen.

Edda Falkner sieht am Ende das Positive. "Wir haben die Sache zum Laufen gebracht", sagt sie. "Der Ball liegt jetzt bei der Stadtgemeinde. Die Vorschläge müssen nun geprüft und in die Tat umgesetzt werden."