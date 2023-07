Attnang-Puchheim: Wassernebel bringt Abkühlung für Parkbesucher

Am neu gestalteten Marktplatz sind vier Hochdruck-Nebeldüsen installiert. Rechtzeitig vor Beginn der Sommerhitze sind auch im Park am neuen Rathausplatz zwölf Stück der Hochdruck-Zerstäuber montiert worden. Der Wassernebel kühlt die Luft oder auch die Haut aller Parkbesucher.

Wie funktioniert das Ganze? Eine Hochdruckpumpe drückt das Wasser mit 85 bar über Rohrleitungen in ein Rohr mit einem Millimeter Durchmesser. Bei der Öffnung wird das Wasser schließlich in fünf Düsen mit 0,4 mm Durchmesser fein zerstäubt.

Der Betrieb ist in Bezug auf Hygiene hochsensibel: Das System funktioniert mit Trinkwasser und chemiefrei und ist daher absolut unbedenklich für alle, die sich bei den Nebeldüsen im Park gerne abkühlen möchten. Der Wasserverbrauch beträgt pro Stunde 4,5 Liter. Das System reinigt und spült sich selbst täglich in zwei automatisierten Prozessen. Die Anlage schaltet sich entweder automatisch je nach Außentemperatur oder manuell je nach Luftfeuchtigkeit ein und aus. An heißen Tagen kann man sich nun also am Rathausplatz durch Hochdruck-Nebeldüsen abkühlen.

