Attnang-Puchheim gehört wieder den Winzern

In der Tennishalle am Spitzberg in Attnang-Puchheim geht am Freitag und Samstag wieder die Fachmesse "Wein & Kulinarisches" über die Bühne. 20 Winzer, darunter auch einige neue, werden ihre Tropfen präsentieren, dazu gibt es Bühnenunterhaltung und Schmankerl. Auch der örtliche Whiskey-Club ist mit einem Stand vertreten.

Als Neuling bei der Weinmesse vertreten ist das Weingut Grasl. Das Vater-Sohn-Duo beweist, dass mehrere Standorte zwar mehr Arbeit bedeuten, aber auch den Erfolg verdoppeln: Die Rotweine produziert das Familienteam in Bad Vöslau, ihre weißen Trauben wachsen an der tschechischen Grenze. Das ansprechende Etikettendesign stammt übrigens aus der Feder von Grasl Juniors Ehefrau und hat Attnanger Wurzeln: Die Liebe verbindet Familie Grasl und die Köppl-Hausers vom Puchheimer Biohofladen. Wer weiß: Vielleicht gibt es den Grasl-Wein bald schon in bio und somit in Puchheim zu erwerben …

Auf der Bühne sind die Smart Lovejunkies (Freitag) zu erleben und Jürgen Höchtl als J. J. King (Samstag). Nach Messeschluss gibt es eine Aftermesse-Party mit Longdrinks und Cocktails von zehn Uhr abends bis vier Uhr früh.

OÖN-Gewinnspiel: Wie jedes Jahr verlosen die OÖN unter ihren Lesern edle Tropfen. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie eine Mail an r.deixler@nachrichten.at! Drei Glückspilze erhalten jeweils einen Karton mit sechs Flaschen Wein sowie einen Spitz-Edelbrand.