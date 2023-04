AtterWiki-Wissen übersiedelt in die "HoamatCloud"

Was das Internetportal "Wikipedia" für wissbegierige Nutzer ist, das ist die Wissensplattform "AtterWiki" als die Enzyklopädie für die Region Attersee-Attergau. "Über 30 Millionen Einzelseitenaufrufe in den letzten zehn Jahren zeigen das Interesse an den über 1000 Artikeln und 6000 Bildern, die bisher veröffentlicht wurden", erklärt AtterWiki-Vereinsobmann Franz Hauser.

Um die nachhaltige Weiterentwicklung der regionalen Plattform auch für die Zukunft sicherzustellen, wurde die gesamte Seite kürzlich in das Datencenter der Firma eSYS Informationssysteme GmbH übersiedelt.

AtterWiki versteht sich als regionales Online-Archiv und hat sich zum Ziel gesetzt, das in der Region vorhandene Wissen zu digitalisieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Um die Qualität der Inhalte sicherzustellen, ist es bei "AtterWiki" nur als registrierter Benutzer möglich, Einträge zu bearbeiten.

Thomas Mayrhofer, Geschäftsführer von eSYS und zugleich auch Bürgermeister von Straß im Attergau, verfolgt das Projekt seit dessen Gründung. "Ich bin begeistert, welcher Schatz an Informationen über unsere Region hier permanent der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Daher freue ich mich sehr, dass wir mit unseren Leistungen einen Beitrag zur Weiterentwicklung von AtterWiki leisten können."

Das im Jahr 2009 von "Mister AtterWiki" Hauser ins Leben gerufene Projekt basiert auf der frei verfügbaren Open-Source-Lösung MediaWiki und wird ab sofort kostenlos von der Firma eSYS aus Regau gehostet und technisch betreut. Durch die Einbindung in das zentrale Update-Management der Firma sind Aktualisierung des Systems, Absicherung gegen Angriffe und laufende Backups in Zukunft permanent gewährleistet. Damit steht einem weiteren Ausbau der beliebten regionalen Informationsplattform nichts mehr im Wege.

Die eSYS Informationssysteme GmbH mit ihren knapp 30 Mitarbeitern betreut rund 300 Unternehmen der Region sowie an die 100 Schulen im Bereich IT. Unter anderem bietet sie auch Cloud-Services an. Um sicherzustellen, dass die dabei verarbeiteten Daten auch wirklich in Oberösterreich bleiben, wurde bereits im Jahr 2014 die "HoamatCloud" als Alternative zu großen internationalen Cloud-Anbietern ins Leben gerufen. Sämtliche Server und Dienste befinden sich in einem Rechenzentrum in Linz.

Informationen zum Projekt "AtterWiki" gibt es im Internet unter atterwiki.at

