Attersee wurde eine Klimabündnisgemeinde

Bereits nach den Parteienverhandlungen im Zuge der Gemeinderatswahl 2021 war es in der Gemeinde Attersee fix: Der Klimaschutz wird in den künftigen Jahren auch auf Gemeindeebene höchste Priorität haben. In einem gemeinsamen Arbeitsprogramm verstländigten sich alle Fraktionen darauf, einen Klima-Masterplan auszuarbeiten und umzusetzen sowie die Mitgliedschaft im Klimabündnis anzustreben. In weiterer Folge beschloss der Gemeinderat im vergangenen März einstimmig, dem Klimabündnis OÖ beizutreten.

Die Aufnahme durch das Klimabündnis ist nun offiziell erfolgt. Bürgermeister Rudi Hemetsberger (Grüne), Vizebürgermeister Philipp Weissenbrunner (ÖVP) sowie die Mitglieder des Gemeindevorstandes und des Nachhaltigkeitsausschusses der Gemeinde Attersee bekamen von Klimabündnis-Geschäftsführer Norbert Rainer eine Klimabündnis-Tafel überreicht. Attersee ist damit offiziell Klimabündnisgemeinde.

Für Bürgermeister Hemetsberger ist das aber nur der erste Schritt in Richtung Klimaneutralität. Viele weitere müssten folgen, fordert er. „Klimaschutz ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Die Einsparung von Energie und CO2 wird in den nächsten Jahren höchste Priorität in unserer Gemeinde haben und ich bin sehr froh, dass es dazu ein gemeinsames Bekenntnis aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen gibt“, so Hemetsberger.

„Klimaschutz kann nur gemeinsam gelingen", sagt Norbert Rainer. "Deshalb freut uns der Beitritt der Gemeinde Attersee sehr, mit dem wir uns der 300. Mitgliedskommune in OÖ nähern.

Bereits seit dem Sommer arbeitet die Gemeinde im Rahmen des Programms „Paris, wir kommen“ gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern sowie mit dem Klimabündnis Oberösterreich an einem Klimaschutz-Plan, der zügig umgesetzt werden soll. „Das Ergebnis der Klimaworkshops soll ein praxisfähiger Leitfaden sein, mit dem wir unsere Gemeinde klimafit machen“, erklärt Vizebürgermeister Weissenbrunner.