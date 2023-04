Attersee-Schifffahrt und Atterseebahn feierten ein künstlerisches Jubiläum

Dem vorausgegangen war ein Künstlerwettbewerb zur Neugestaltung des Flaggschiffes "Stadt Vöcklabruck" und einer Niederflurgarnitur der Bahn. So wurde aus dem seit 2007 in der bisherigen Ausstattung in Betrieb befindlichen Klimt-Schiff das Klimt-Mahler-Schiff, nachdem das Künstlerduo Anne Schinko und Ruli eine neue Außengestaltung kreiert hatten. Die feierliche Enthüllung legte das konturierte Antlitz Gustav Klimts frei – und das unter den Klängen von Gustav Mahlers 3. Sinfonie, die ja am Attersee, genauer gesagt am Fuße des Höllengebirges in Steinbach, entstand.

Gesprächsrunde vor der noch verhüllten Jubiläumsbahn in Attersee Bild: gary

Die Rolle der Taufpatin übernahm die Steinbacher Bürgermeisterin Nicole Eder. Wobei "getauft" stimmt nicht: Ein Schiff sollte ja nur ein einziges Mal benannt werden, alles andere bringe Unglück, besagt der Aberglaube. Was Eder tat: Sie warf eine Flasche mit zwei zusammengerollten Briefen als Flaschenpost über Bord. Wo immer diese gefunden wird, ob im See, in der Ager, in der Traun oder gar in der Donau: Darin befindet sich auch ein Gratis-Jahresticket der Attersee-Schifffahrt für zwei Personen.

OÖN-TV: Taufe des neuen Künstlerschiffs am Attersee:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Im Anschluss daran wurde im Bahnhof Attersee die Künstlerbahn in Dienst gestellt: Der Triebwagen zeigt auf beiden Seiten jeweils ein Kunstwerk, das Gustav Klimt und Gustav Mahler am Zug zusammenbringt.

Zu den prominenten Gästen zählten Sabine Binder (Zweite Präsidentin des Landtages), WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer, die Mitglieder der Familien der Stern-Gruppe (Neumann, Döderlein), Wimmer-Medien-Chef Gino Cuturi (Gatte der Schifffahrts-Geschäftsführerin), Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling, zahlreiche Bürgermeister der Region sowie Kulturhauptstadt-2024-Geschäftsführerin Elisabeth Schweeger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer