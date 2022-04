Attersee-Schiffe werden umweltfreundlicher

Es handelt sich um einen synthetischen Treibstoff, damit "erfüllen wir die Abgasnormen der neuen Motorengeneration", sagt Geschäftsführerin Doris Cuturi-Stern. "Der Treibstoff verbrennt ohne Rußpartikel, hat damit einen deutlich geringeren Schadstoffausstoß, ist nahezu geruchslos und praktisch schwefelfrei", erklärt Cuturi-Stern. Damit könnten die Kunden das Erlebnis an Bord noch mehr genießen.

"Wir bewegen Personen und Güter und schaffen dafür eine innovative Infrastruktur", sagte auch Karl Neumann, Geschäftsführer der Stern Holding GmbH. Ihm sei eine ökologische Zukunft ein Anliegen.

Elektro-Pioniere

Der Unternehmen Stern & Hafferl hatte schon vor mehr als 100 Jahren eine Art Pionierrolle inne, als die beiden Gründer Josef Stern und Ernst Hafferl 1913 eine Konzession für Elektroschifffahrt am Attersee erhielten – und damit in Konkurrenz zur damals üblichen Dampfschifffahrt trat. Fast 100 Jahre später, im Jahr 2011, nahm Doris Cuturi-Stern mit ihrem Team in Altaussee das erste Solarschiff in Betrieb. Jetzt soll mit dem neuen Kraftstoff für die Attersee-Schiffe ein weiterer umweltfreundlicher Schritt gesetzt werden.