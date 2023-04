Attersee rüstet für 26. autofreien Rad-Erlebnistag

Tausende Radfans werden am 7. Mai am Attersee erwartet.

Diesen Termin müssen sich die Radfreunde rot in ihrem Kalender eintragen: Der 26. autofreie Rad-Erlebnistag am Attersee findet am Sonntag, 7. Mai, statt. Von 9 bis 16.30 Uhr sind die Uferstraßen B 151 und B152 für den Autoverkehr gesperrt. Zu dieser Zeit stehen die 48 Kilometer rund um den Attersee ausschließlich den Radfahrern zur Verfügung.

Genussstationen rund um den See, Musik, Gewinnspiele und jede Menge gute Stimmung gibt es entlang der Strecke. Für die kleinen Radlerinnen und Radler ist das Regionsmaskottchen Perla vor Ort und verteilt Geschenke. Radsport-Unternehmen präsentieren sich und ihre Produkte am Radtag, zudem gibt es Gelegenheit, die Red-Shark-Wasserräder am Attersee zu testen.

"Beim autofreien Raderlebnistag 2023 legen wir einen besonderen Fokus auf klimafreundliche Produkte", betont Angelina Eggl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Attersee-Attergau. Als traditioneller Kooperationspartner sind auch die OÖNachrichten wieder mit an Bord.

