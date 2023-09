Attersee: Rennradfahrer kollidierte mit überholendem Auto

In Steinbach am Attersee ist am Montagnachmittag ein Rennradfahrer schwer gestürzt. Der 56-jährige Deutsche war gegen 13.10 Uhr auf der B152 unterwegs, als ihm ein Auto auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Laut Polizei wollte der 61-jährige Lenker in einer leichten Linkskurve einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Dabei dürfte er den Rennradfahrer übersehen haben.

Der Sportler konnte nicht mehr ausweichen. Er krachte gegen den Autospiegel, stürzte und blieb verletzt auf dem Rad- und Gehweg liegen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungssanitäter wurde der Deutsche vom Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Der Autofahrer aus dem Bezirk Vöcklabruck war Richtung Weyregg unterwegs.

