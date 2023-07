Attersee fördert Badegäste, die mit Öffi kommen

"Dabei wären wir eigentlich sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen", ist Attersees Bürgermeister LAbg. Rudi Hemetsberger (Grüne) überzeugt. Um deren Nutzung zu fördern, erhalten im Juli alle, die am Montag mit Öffis anreisen, einen Gratis-Eintritt ins Strandbad Attersee. Ende Juli will Hemetsberger die Aktion evaluieren.

Gut angenommen wurde die Aktion der Attersee-Bäder am vergangenen Wochenende: Wer mit einem Öffi angereist kam, erhielt in den sieben Attersee-Bädern Gratis-Eintritt. Am Samstag wurde das Kontingent von zehn Karten nicht ausgeschöpft, "aber am Sonntag waren sie so gut wie gleich weg", berichtet Bürgermeister Hemetsberger.

