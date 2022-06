Attersee: Aufgetanktes Motorboot explodierte

In eine brenzlige Situation geriet am Dienstagnachmittag ein 41-jähriger Mann in Nußdorf am Attersee. Er stand auf seinem Motorboot, das plötzlich am Ufer explodierte, und rettete sich durch einen Sprung ins Wasser.

Warum es zu der Havarie kam, müsse noch ermittelt werden, teilte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich mit. Der Vorfall passierte gegen 15 Uhr. Der 41 Jahre alte Nußdorfer befand sich im Bootshaus und betankte sein Motorboot. Daraufhin schob er es ins Wasser und startete den Motor. Dabei kam es zur ersten explosionsartigen Verpuffung. Seine Ehefrau, die am Steg stand, rief ihm zu, er solle sofort in den See springen, was der Mann auch tat. Im selben Augenblick passierte die zweite Explosion.

Der 41-Jährige konnte ans Ufer schwimmen. Er hatte Brandverletzungen unbestimmten Grades erlitten. Die Rettung transportierte ihn nach Vöcklabruck, wo er in das Klinikum eingeliefert wurde. Indes stand sein Motorboot bereits in Vollbrand und trieb gefährlich nah in Richtung des Bootshauses eines Grafengutes. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Nußdorf verwendeten ein Tretboot, um am Bug des Bootes ein Tau zu befestigen. So wurde das Motorboot zum Ufer gezogen und das Feuer gelöscht.