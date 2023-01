"Attacken auf Einsatzkräfte sind bei uns kein Thema"

Die Übergriffe auf Einsatzkräfte zu Silvester in Berlin will FF-Präsident Robert Mayer intern thematisieren.

"Gott sei Dank sind wir noch weit entfernt davon", kommentiert Feuerwehrpräsident Robert Mayer die Angriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte zu Silvester in Berlin. "Aber man muss hellhörig sein, denn man weiß, dass das nach einiger Zeit auch bei uns auftritt." Brennende Barrikaden, Plünderungsversuche an Feuerwehrfahrzeugen, Schreckschusspistolen und Böller gegen Einsatzkräfte – die Neujahrsnacht in der deutschen Hauptstadt hat schockiert. Die Feuerwehr zeigte sich überrascht von der