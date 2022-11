ASZ Attersee-Nord vor der Eröffnung

Ab Mitte November steht den Bürgern das neue Altstoffsammelzentrum (ASZ) Attersee-Nord am neuen Standort im Industriegebiet 10 für die Entsorgung ihrer Abfälle zur Verfügung. Damit sperren die beiden alten ASZ in Lenzing und Seewalchen zu: Der letzte Öffnungstag dort ist heute. Der erste reguläre Öffnungstag des ASZ Attersee-Nord ist am Montag, 14. November. Am Freitag findet die offizielle Eröffnung statt.

In der überdachten Sägezahnrampe stehen Großcontainer für die Entsorgung sperriger Abfälle, Altholz, Alteisen und zwei Kartonagenpressen zur Verfügung, ohne eine Aufstiegshilfe benutzen zu müssen. Auch ReVital-Waren können abgegeben werden, das sind nicht mehr gebrauchte, aber noch funktionierende Dinge, die in Kooperation mit der Volkshilfe im ReVital-Shop ein zweites Leben bekommen. Stark erweitert wurden die Möglichkeiten für die Entsorgung von Verpackungen. "Gerade bei den Kunststoffverpackungen zeigt sich, dass die Entsorgung in einem Altstoffsammelzentrum ökologisch und ökonomisch die bessere Alternative darstellt, da die Recyclingquote im Vergleich zum Gelben Sack höher ist", betont die Vorsitzende des Bezirksabfallverbandes Vöcklabruck, Manuela Gschwandtner.

Das neue ASZ ist Anlaufstelle für die Bürger aus Seewalchen, Lenzing, Schörfling, Weyregg, Aurach und Gampern. Damit haben rund 20.000 Einwohner in diesen Gemeinden eine zeitgemäße Entsorgungsmöglichkeit.