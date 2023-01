Asylwerber in Frankenburg: Entlastung bis März

Eine "deutliche Entlastung" bis Ende Februar kündigte Flüchtlingskoordinator Andreas Achrainer bei der Unterbringung von Asylwerbern in Frankenburg an. Derzeit sind in der ehemaligen Fabrikshalle 285 Asylwerber einquartiert. "Das Ziel muss es sein, dass wir mit der Zahl herunterkommen, das werden wir auch bis Ende Februar schaffen." Der Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) war auf Einladung von Bürgermeister Norbert Weber (VP) zu einem Asylgipfel