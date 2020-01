Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist auch in Europa mit Coronavirus-Infektionen zu rechnen. Der Fokus richtet sich dabei auf Touristen, die das Virus verbreiten. In Oberösterreich ist Hallstatt der Ort mit den meisten Tagesgästen aus Asien. Nicht einmal auf dem Flughafen in Wien-Schwechat, so heißt es, gibt es so viele Asiaten auf engstem Raum wie in der kleinen Welterbegemeinde am Fuß des Dachsteins. Das wissen auch die medizinisch Verantwortlichen in der Region. Im