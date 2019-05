Artwegers neues Gesicht

Mit 1. Juni übernimmt Jürgen Berner die Leitung des österreichischen Verkaufs beim im Ischler Stadtteil Sulzbach ansässigen Premium-Duschenhersteller Artweger. Der 40-Jährige, zuletzt konzernweiter Verkaufsleiter für die gesamte Wäschetrockner-Sparte, folgt damit Gerhard Aigner nach.

Mit Jürgen Berner übernimmt ein gestandener Vertriebsprofi das Ruder in Österreich, der auch das Unternehmen bestens kennt. Bereits seit 20 Jahren ist der gebürtige Bad Ischler bei Artweger im Vertrieb tätig, zuletzt als Key-Account-Manager und seit 2016 als konzernweiter Verkaufsleiter des Bereichs Haushaltswaren.

In seiner Tätigkeit setzt Berner auf persönlichen Kontakt: "Was unsere Partner verstärkt brauchen, ist Unterstützung. Vor allem im Verkauf, in Auftragsabwicklung und Montage werden wir unsere Serviceleistungen ausbauen, um den Partnern das Leben jeden Tag ein wenig leichter zu machen."

