Archäologische "Notbergung" aus dem Attersee

Archäologische Taucher bargen in den vergangenen Wochen am Abfluss des Attersees eine prähistorische Holzkonstruktion aus dem Wasser. Sie dürfte zur Pfahlbausiedlung gehört haben, die dort, nahe der heutigen Schiffsanlegestelle von Seewalchen existierte. Diese Pfahlbausiedlung gilt als eine der größten bekannten in Österreich.

Welchen Zweck die Holzkonstruktion in der Jungsteinzeit hatte, ist allerdings noch ein Rätsel. Es dürfte sich um ineinander verzapfte Hölzer handeln.

Für die Bergung der Holzüberreste war eine Genehmigung des Bundesdenkmalamtes notwendig. Um die prähistorischen Überreste vor der Verwitterung zu schützen, werden sie normalerweise nicht aus dem Wasser geholt. In diesem Fall handelte es sich aber um eine Notbergung, wie das Kuratorium Pfahlbauten gestern bekannt gab.

Durch Monitoring überwachen Unterwasserarchäologen laufend die Erosion am Seegrund. „Beim Anlegesteg vor Seewalchen ist die Erosion besonders groß“, sagt der Unterwasserarchäologe Henrik Pohl. „Dadurch wurden auch die Hölzer freigelegt, die nun zum Schutz vor weiterer Zerstörung gerettet wurden.“

Am Attersee gab es in den vergangenen Jahrtausenden in verschiedenen Siedlungsphasen mehr als 30 Pfahlbaudörfer. Entgegen der weit verbreiteten Meinung standen nur wenige davon im Wasser, die meisten vermutlich auf der bei Hochwasser überfluteten Strandplatte. Wegen eines allgemeinen Wasserspiegelanstiegs verschwanden sie aber alle unter Wasser, wo Archäologen heute auch die Überreste finden.