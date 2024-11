Arbeitsunfall in Tiefgraben: 37-Jähriger von 2-Tonnen-Stahlträger getroffen

Das Rote Kreuz stand am Donnerstagvormittag nach einem Unfall auf dem Gelände einer Metallbaufirma im Gemeindegebiet von Tiefgraben im Einsatz. Beim Verladen von zwei tonnenschweren I-Stahlträgern zog sich ein 37-Jähriger schwere Beinverletzungen zu. Der Mann wollte die beiden Stahlträger gemeinsam mit einem 55-jährigen Mitarbeiter der Firma von der Ladefläche eines Schwerfahrzeugs in die Halle manövrieren. Dazu befestigten sie zwei Rundschlingen um die Stahlträger, fädelten die Schlingen in einen Kranhaken und hoben die Träger mit einem Steuergerät an.

Schlinge rutschte aus Kranhaken

Der 37-Jährige befand sich dabei auf der Ladefläche und versuchte, ein etwaiges Pendeln händisch auszugleichen. Da die Stahlträger in Schieflage gerieten, senkte der 55-Jährige diese mittels Seilzug ein Stück, wobei plötzlich eine Rundschlinge trotz der vorhandenen Sicherheitsfalle aus dem Kranhaken rutschte. Der 37-Jährige wurde von einem Stahlträger am rechten Oberschenkel getroffen und kam zu Sturz. Er wurde von Rettungskräften versorgt und in das UKH nach Salzburg gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

