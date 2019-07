Arbeitsunfall: Fingerglieder abgetrennt

Gegen 3:15 waren am Freitag zwei Arbeiter in einer Firma in Vöcklamarkt mit dem Bedienen einer Absackungsmaschine, mit der Pellets in Plastiksäcke abgefüllt werden, beschäftigt. Dabei verrutschte das Plastik in der Maschine, woraufhin ein 24-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Vöcklabruck mit der linken Hand hineingriff, um den Plastikschlauch zu begradigen. Der 24-Jährige geriet mit den Fingern in die Presse, wobei ihm die vorderen Fingerglieder seines linken Zeige- und Mittelfingers abgetrennt wurden. Der 24-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.