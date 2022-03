Arbeitsmarkt im Bezirk Gmunden äußerst positiv

"Die Beschäftigung ist auf hohem Niveau, und gleichzeitig verzeichnen wir einen Tiefstand an gemeldeten arbeitssuchenden Personen", berichtet AMS-Gmunden-Chef Leopold Tremmel. "Wir haben seit dem Jahr 2000 die niedrigste Arbeitslosenquote mit 3,8 Prozent." Zum Vergleich: Die bisher niedrigsten Februarwerte gab es 2008 mit 4,5 Prozent und 2007 mit 4,9 Prozent, sonst habe es nur Werte über fünf Prozent gegeben, so Tremmel. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit in den vergangenen zwölf Monaten betrug 39 Prozentpunkte. Der Bezirk Gmunden nimmt damit sowohl in Österreich als auch in Oberösterreich einen Spitzenplatz ein. Die Arbeitslosenquote im Bezirk mit 3,8 Prozent liegt deutlich unter dem Oberösterreich-Wert von 4,8 Prozent und unter dem Österreich-Wert von 7,3 Prozent.

Ende Februar waren 1717 Personen (683 Frauen und 1034 Männer) im Bezirk Gmunden arbeitslos gemeldet. 599 absolvieren derzeit eine arbeitsmarktpolitisch sinnvolle Qualifizierung.