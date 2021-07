Arbeiterin wurde in Maschine eingequetscht und schwer verletzt

Die 53-Jährige arbeitete in ihrer Firma im Bezirk Gmunden an einem Lötautomaten. Da es Probleme mit einem Werkstück gab, deaktivierte sie den Schutzmechanismus der Maschine und griff mit der linken Hand zum Werkstück. In diesem Moment fuhr der Lötautomat auf das Werkstück und zwickte ihre Hand ein. Dabei erlitt die Arbeiterin schwere Verletzungen. Die eingequetschte Hand konnte durch herbeigerufene Mitarbeiter befreit werden. Die 53-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 ins Klinikum Wels geflogen.