Arbeiter von zerbrochener Glasscheibe schwer verletzt

Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck hantierte gegen 13:10 Uhr in der Produktionshalle einer Firma in Sankt Georgen im Attergau mit einer 1,25 x 1,56 m großen Glasscheibe. Dabei dürfte der Arbeiter unabsichtlich mit der Scheibe gegen eine Kante gestoßen sein, die Scheibe zerbrach. Durch die Splitter der Glasscheibe zog sich der junge Mann eine stark blutende, tiefe Fleischwunde am linken Unterarm zu.

Der 21-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber "Martin 3" in den Med Campus III nach Linz geflogen.