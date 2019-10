Arbeiter stürzten in Baugrube

Ein 54-Jähriger und ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden gingen am Dienstag um 13.05 Uhr, nach ihrer Mittagspause zurück auf die Baustelle entlang der Baugrube für ein Wohnhaus in Ebensee. Der 54-Jährige trat dabei zu weit nach links und stürzte in die etwa drei Meter tiefe Baugrube. Sein Kollege ging unmittelbar neben ihm und versuchte ihn noch zu halten. Bei diesem Versuch stürzte er ebenfalls in die Grube.

Der 54-Jährige wurde dabei schwer, der 27-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert.