Arbeiter stürzte von Gerüst dreieinhalb Meter in die Tiefe

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war bei einem Haus in Frankenmarkt damit beschäftigt, ein Gerüst aufzubauen, als er beim Einhängen einer Querstange das Gleichgewicht verlor. Aus einer Höhe von etwa dreieinhalb Metern stürzte der junge Mann in die Tiefe und schlug auf einer Wiese auf. Er wurde vom Notarzt versorgt und in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.