Arbeiter geriet mit Unterarm in Kreissäge

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Ein Bauarbeiter arbeitete auf einer Baustelle in einem Einfamilienhaus. Er schnitt im ersten Stock des Hauses mit einer Kreissäge Holzleisten ab. Plötzlich geriet er mit seinem linken Unterarm in das Sägeblatt. Er rief einen Kollegen zu Hilfe, welcher sofort die Rettungskräfte rief und mit einem weiteren Anwesenden erste Hilfe leistete. Nachdem der Mann stabilisiert war, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in den Med-Campus 3 nach Linz geflogen, wie die Polizei am Mittwochnachmittag berichtete.