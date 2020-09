Arbeiter fiel bei Tankwagenreinigung in die Tiefe

Der 44-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war gegen 12:30 Uhr in einer Fertigungshalle im Bezirk Vöcklabruck mit Arbeiten an einem Milchtankwagen beschäftigt. Dabei stieg er mit Hilfe einer Leiter auf ein Podest des Tankwagens. Der Mann rutschte aus und fiel etwa drei Meter tief auf den Betonboden, wo er in Bauchlage liegen blieb.

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.