Arbeiter bei Explosion verletzt

Der 52-Jährige aus dem Bezirk Gmunden arbeitete kurz nach 21 Uhr an seinem Arbeitsplatz in einer Firma im Bezirk Gmunden. Hierbei wurde eine heiße Flüssigkeit mit einer pulvrigen Substanz abgedeckt. Beim Zugeben des Pulvers kam es aus bisher unerklärlichen Umständen zur Explosion, wodurch sich der Mann verletzte. Die Rettung brachte ihn in das Klinikum Vöcklabruck.