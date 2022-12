Appelle zum Verzicht auf die Knallerei: Dabei ist diese ohnehin meist verboten

Krise hin oder her – die Österreicher rüsten auch heuer wieder auf.

Feinstaub, Schwermetalle wie Blei und Arsen, tonnenweise Müll, der in Wiesen, Wäldern und Äckern liegenbleibt. Dazu infernalischer Lärm, der Tiere in Angst und Panik versetzt. (Tierschutzorganisationen empfehlen Haustierbesitzern mittlerweile, ihren Vierbeinern rechtzeitig vor Mitternacht Beruhigungsmittel zu geben.) Silvester steht vor der Tür, und Politiker, Vertreter der Landwirtschaft, des Roten Kreuzes und der Polizei appellieren an die Bevölkerung, auf die Knallerei diesmal zu