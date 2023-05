Appell an die Besucher des Naturparks Attersee-Traunsee

Hunde an die Leine nehmen, Abstand zu Weidetieren halten, keinen Müll wegwerfen, nur markierte Wander- und Radwege benutzen und parken nur dort, wo es erlaubt ist. Mit deutlichen Schildern in den fünf Gemeinden des Naturparks Attersee-Traunsee werden Wanderer und Biker in diesem Frühjahr daran erinnert, dass sie sich in einer schönen, aber auch sensiblen Landschaft befinden und sich deshalb an Regeln halten sollten. Initiiert wurde die Maßnahme unter dem Titel „Respektvolles Miteinander“ von Naturparkleiter Clemens Schnaitl und Manfred Spitzbart, Wegwart der Naturfreunde Oberösterreich.

Das Naturparkmanagement hat einen Runden Tisch geschaffen, an dem Grundstückbesitzer, Almbauern, Jäger, Freizeitsportler und andere Interessenten Maßnahmen für ein konfliktfreies Miteinander im Naturpark erarbeiten. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit Volksschulen. So bekommen die Kinder spezielle Kunststoffsäcke, mit denen sie bei Ausflügen den Müll ins Tal bringen können.

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner