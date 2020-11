Appell an die Bad Ischler, ihren lokalen Handel ab 7. Dezember zu unterstützen

So wie Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) appelliert auch seine Bad Ischler Amtskollegin Ines Schiller (SPÖ) angesichts des Lockdowns an die Bevölkerung, "unsere heimische Wirtschaft gerade jetzt zu stärken und den großen Onlinekonzernen keine Chance zu geben".

So wie beim ersten Herunterfahren im Frühjahr werde die Stadtgemeinde Bad Ischl gemeinsam mit dem Tourismusverband und dem Wirtschaftsforum die lokalen Betriebe auch diesmal unterstützen, so gut es geht.

Parkmünzen, Gutscheine

Schiller präsentierte Montagabend Anreize, mit denen man die Bevölkerung animieren will, ab 7. Dezember Bad Ischl wieder mit Leben zu erfüllen und in der Stadt Weihnachtseinkäufe zu tätigen. So wird es ab einem Einkauf für mindestens 70 Euro Gratisparkmünzen in den Bad Ischler Betrieben geben, solange der Vorrat reicht. Zudem werden 20 Parkkarten für jeweils 100 Stunden Parkzeit verlost. "Ausgelost wird unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die uns ihre Begründung dafür mailen, warum Bad Ischl eine einzigartige Einkaufsstadt ist", sagt Schiller. Die Mails sollen an ischiller@stadtamt-badischl.at geschickt werden.

Aus all jenen, die ihre Rechnung eines Bad Ischler Handelsbetriebes von mindestens 70 Euro in eine Box vor dem Bürgermeister-Büro werfen, werden vier Mal im Dezember jeweils zehn Personen gezogen, die Geldpreise zwischen 20 und 200 Euro gewinnen können. Auf der Website des Tourismusverbandes gibt es ebenfalls ein Gewinnspiel. Verlost wird ein Wochenende für zwei Personen in einem Ischler Hotelbetrieb. Außerdem erhält jeder Haushalt ein Gutscheinheft mit weihnachtlichen Überraschungen, das zu einer adventlichen Einkaufstour durch Bad Ischl lädt.