App führt auf Bruckners Spuren in Vöcklabruck

Kurz vor Ende des Bruckner-Jubiläumsjahres präsentiert Vöcklabruck noch eine weitere Initiative zu Ehren des Komponisten. Anton Bruckner hatte bekanntlich enge Beziehungen zur Bezirkshauptstadt, in der seine Schwester lebte.

Das Schörflinger IT-Unternehmen hublz GmbH hat eine App entwickelt, mit deren Hilfe man interaktiv auf Bruckners Spuren durch Vöcklabruck spazieren kann. Die Benutzer können dabei nicht nur das Leben und die Musik Bruckners entdecken, sondern vor allem auch dessen Bezüge zu Vöcklabruck.

Die rund 90-minütige und 1,3 Kilometer lange Schnitzeljagd beginnt vor der Landesmusikschule, wo die Benutzer der App auf den „Briefträger“ treffen. Dieser hat ein wichtiges Schreiben an Bruckner zu überbringen, aber da Bruckner nur zu Gast in Vöcklabruck ist, muss er von den Teilnehmern zuerst gesucht werden. Das ist der Auftakt einer abwechslungsreichen Reise durch die Stadt und die Lebensgeschichte des Komponisten an Originalschauplätzen.

