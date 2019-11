Anton Raidel: Ein spröder und großer Künstler ist nicht mehr

Am Ende hielt er sogar den Tod auf Distanz. Bereits vor Jahren teilten Ärzte Anton Raidel mit, dass er nur noch kurz zu leben hätte. Doch der Keramiker, Zeichner und Druckgrafiker trotzte noch lange Zeit seiner schweren Erkrankung.

Der gebürtige Wiener Neustädter, der an der Angewandten in Wien studiert hatte, kam in jungen Jahren nach Gmunden, wirkte hier an den legendären internationalen Keramiksymposien mit und entwickelte einen Stil, der von der Avantgarde geprägt war. Seine Werke fordern den Betrachter mit morbiden, wuchtigen und archaischen Motiven heraus. Sie wurden international prämiert, im In- und Ausland gezeigt und sind heute in wichtigen Sammlungen vertreten. Neben Franz Josef Altenburg war Raidel der wohl renommierteste Gmundner Künstler der vergangenen Jahrzehnte.

Doch als Mensch wie auch als Künstler war er spröde. Raidel ging der eitlen Kunstsociety konsequent aus dem Weg. Seiner Vermarktung war das vermutlich nicht förderlich, doch Raidel ließ sich nicht verbiegen. Gmunden und die Kunstwelt verloren mit dem zerbrechlich wirkenden Mann einen ganz Starken. (ebra)