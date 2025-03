Anton Helmberger wurde einstimmig als Bezirksjägermeister bestätigt

Beim Bezirksjägertag in Lenzing waren viele Ehrengäste.

Mehr als 1800 aktive Jägerinnen und Jäger kümmern sich im Bezirk Vöcklabruck auf 108.800 Hektar Jagdfläche um einen ausgewogenen Wildbestand. Im Vorjahr konnten sie den behördlich vorgegebenen Abschussplan zu 99 Prozent erfüllen. Diese Zahlen präsentierte Bezirksjägermeister Anton Helmberger am Wochenende beim diejährigen Bezirksjägertag in Lenzing. „Jagd ist Verantwortung“, sagte Helmberger in seiner Ansprache.